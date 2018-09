Ideeën van inwoners maken gemeente Veere leefbaarder

Museum Terra Maris in Oostkapelle stond vol met schildersezels waar collages van inwoners op stonden met hun ideeën voor de gemeente (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Bert van Halderen is onder de indruk van de initiatieven: "Het verhaal komt van de inwoners zelf en dat is juist het krachtige van die leefbaarheidsbijdrage", vindt hij. Toch moet er ook wat gefinancierd worden vanuit de gemeente. "We zijn in 2015 gestart met een fonds van 800.000 euro. Een deel van dat geld is uitgegeven aan dertig projecten. Nu is er nog 350.000 euro over, dus we kunnen nog een poosje vooruit."

Leefbaarheidsmarkt Oostkapelle: geen kraampjes, maar schildersezels

Voorbeelden van de gerealiseerde initiatieven op de leefbaarheidsmarkt zijn de Zeeuwse streekdrachtendag, een gemeenschappelijke tent in Koudekerke en genoeg AED's die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Al die plannen zijn toegankelijk voor iedereen en dat is volgens van Halderen het belangrijkste. "Niet alle plannen worden goedgekeurd, het moet duidelijk op papier staan, realistisch zijn en de gemeenschap dienen", aldus van Halderen.