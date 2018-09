Wij hebben nog prijzen van in de crisis

Te koop in Philippine: 79.500 euro (foto: Funda)

Het gaat wel veel beter met de verkoop van huizen qua aantallen, maar de prijzen zijn in Zeeland nog steeds lager dan die van vlak voor de crisis. Ook in de andere provincies buiten de Randstad is in het tweede kwartaal van 2018 nog niet het prijsniveau van het tweede kwartaal 2008 bereikt. In Drenthe liggen de prijzen zelfs 6,8 procent lager.

Op 30 juni van dit jaar betaalde je in Zeeland gemiddeld 215.715 euro voor een huis.

In september 2008 viel de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers om. Hiermee ontbrandde de tot dan toe sluimerende kredietcrisis en viel de wereld in een diepe recessie. Zowel de crisis in de financiële wereld als de daaropvolgende economische recessie in Nederland hadden een grote weerslag op de koopwoningmarkt.

Het aantal woningverkopen nam in Nederland snel af. Het dieptepunt werd bereikt in 2013, toen ruim 110 duizend bestaande woningen werden verkocht, terwijl in 2007 nog meer dan 200 duizend woningen van eigenaar wisselden.