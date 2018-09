Zeeland wordt wakker: Crisisprijzen, Gouden Kalf en Zeeuwse kidneybonen

Te Koop (foto: Omroep Zeeland )

Huizen voor crisisprijzen

Is het nou goed of slecht nieuws? Uit cijfers van het CBS en het Kadaster blijkt dat de Zeeuwse huizenprijzen nog lager liggen dan vlak voor de crisis van 2008, namelijk 3,5 procent er onder. Ter vergelijking: in Noord-Holland liggen de huizenprijzen inmiddels ver boven het niveau van vlak voor de crisis.

Lees ook:

Schepen in de sluis bij Terneuzen (foto: Rijkswaterstaat)

Aantal stremmingen uitgebreid

Vanwege de lage waterstand heeft Rijkswaterstaat het aantal stremmingen van de sluizen in Terneuzen uitgebreid. In eerste instantie was het de bedoeling dat de sluizen tot woensdagmorgen vroeg rond laag water buiten gebruik zouden zijn. Dat is nu uitgebreid naar donderdagmorgen.

Lees ook:

De filmposter van Weg van Jou (foto: Facebook)

Zeeuwse kanshebbers voor Gouden Kalf

Aan twee nominaties voor een Gouden Kalf hangt een Zeeuws tintje. De documentaire Bewaren of hoe te leven van de Zeeuwse filmmaakster Digna Sinke is genomineerd in de categorie lange documentaire en actrice Katja Herbers is vanwege haar hoofdrol in de Zeeuwse komedie Weg van Jou genomineerd in de categorie Beste Actrice.

Lees ook:

Kidneybonen komen aan hun naam door hun roodbruine kleur en de niervorm. (foto: via pngimg.com)

Zeeuwse test met kidneybonen succes

Zo ongeveer alle kidneybonen die in de supermarkt verkrijgbaar zijn, komen uit Noord-Amerika. Maar een Zeeuws-Vlaamse boer gaat daar verandering in brengen. Een proef op zijn land met de teelt van kidneybonen was een succes. En dat smaakt naar meer.

Lees ook:

Jackets staan klaar voor transport naar de oostkust van Engeland (foto: Fons de Maat)

Het weer: Ook vandaag is het grotendeels bewolkt. Vanmorgen is er al een enkele bui actief en ook later op de dag komen een paar regen- en onweersbuien voor. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook vannacht vallen enkele buien, soms met onweer.