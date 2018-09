Leven met minder plastic: lastig, maar Ella probeert het in haar lunchroom

Imagine in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Imagine in Middelburg is een lunchroom met biologische, vegetarisch en veganistisch voedsel. Ella de Putter opende vorig jaar de zaak vanuit haar eigen levenswijze: "Ik eet biologisch en vegetarisch en probeer zo weinig mogelijk de aarde te belasten want dat vind ik heel belangrijk."

Een kleine bijdrage aan de wereld

Daarom doet Ella natuurlijk aan het scheiden van afval maar ze leeft ook met zo min mogelijk plastic en andere verpakkingen. In de lunchtent is ze een verpakkingsvrij winkeltje begonnen met droogwaren. Die zitten in doorzichtige silo's waar je zelf uit kunt tappen. Denk bijvoorbeeld aan chocolade, rijst, verschillende noten of quinoa.

Bezoekers kunnen hun eigen bakje meenemen, vullen en afwegen. Ella: "Ik koop het groot in en daarom komt er uiteindelijk minder plastic bij kijken. Het is maar een kleine bijdrage aan de wereld, maar ik denk maar zo: 'elk druppeltje is er één'."

Leven met zo min mogelijk verpakkingen is best lastig volgens Ella: "Je kunt geen impulsaankopen meer doen en waar je ook komt: alles zit verpakt." Ze koopt zo min mogelijk in supermarkten, maar in biologische winkels of bijvoorbeeld op de markt: "Op de markt kun je producten los kopen, maar dan doen ze het vaak toch in een plastic tasje. Je moet het er dan specifiek bij zeggen: 'doe maar zonder'."



Ella merkt wel dat het steeds meer mensen bewust worden en anders willen leven. "Steeds meer mensen weten me te vinden. Ik doe dit niet omdat ik denk dat er wat te halen valt. Het kost juist meer moeite maar ik denk dat mensen de goede bedoelingen wel voelen. Dat hoop ik althans."