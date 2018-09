Middelburger Tobias van Gent komt in Tweede Kamer (foto: Facebook)

Glazen huis

De affaire die ten Broeke fataal werd geeft volgens Van Gent aan dat Kamerleden in een glazen huis werken. "Het is een verantwoordelijke baan, daar ben je je van bewust. Je moet natuurlijk niet constant op je hoede willen zijn. Ik ben een brave huisvader dus maak me geen zorgen."

Tobias van Gent wordt, samen met Joba van den Berg (CDA) en André Bosman (VVD), het derde Zeeuwse Kamerlid in de Tweede Kamer. Hij had niet verwacht zo hoog op de lijst van de VVD te komen. "We zijn een kleine provincie. Men heeft er indertijd op aangedrongen dat ik me kandidaat zou stellen."

Zeeuwse politiek

Tobias van Gent werkt bij de University College Roosevelt in Middelburg en is ook lid van Provinciale Staten. Die contacten in het Zeeuwse zullen van pas komen. "Anderzijds ben je natuurlijk volksvertegenwoordiger voor heel Nederland." De installatie van de Middelburger is woensdag.