Opnieuw geen Glazen Huis op Walcheren

Het zou de zesde editie worden na acties in Oostkapelle, Westkapelle, Domburg en Koudekerke. Hierbij werd meer dan een half miljoen euro opgehaald voor Het Rode Kruis. Vorig jaar was er ook geen Walcherse actie omdat er toen een tekort was aan vrijwilligers.

Het Glazen Huis in Domburg in 2015 (foto: Hanneke JL)

De organisatie wilde het dit jaar weer proberen, maar krijgt naar eigen zeggen geen duidelijkheid van 3FM over de vorm van de landelijke actie. Of er dit jaar een Glazen Huis komt en op welke plek is nog niet bekend. Daardoor heeft de Zeeuwse organisatie te weinig tijd om het evenement op poten te zetten.

Sinds 2004 houdt de publieke radiozender 3FM de inzamelingsactie Serious Request waarbij drie DJ's zich zes dagen laten opsluiten in een Glazen Huis. Dat is altijd in de week voor Kerstmis. Ze eten dan niet, en komen de dagen door met sapjes en water. Hiermee wordt geld ingezameld voor projecten van het Nederlandse Rode Kruis. In 2012 werd een recordbedrag van bijna 14 miljoen euro opgehaald. Vorig jaar was de opbrengst 5 miljoen euro.

De actie kreeg op lokaal niveau navolging. In diverse steden en dorpen zaten DJ's in glazen huizen om geld in te zamelen. Ook in Zeeland zijn elk jaar acties die aansluiten op Serious Request.