Sollicitanten van 70-plus van harte welkom bij Cobelfret

In een tijd dat oudere sollicitanten nog steeds moeilijk aan de bak komen, wil Cobelfret die ouderen juist graag hebben. "We hebben hier dure auto´s staan", zegt directeur Anton Las. "Jongeren hebben toch wat meer de neiging om het gaspedaal in te drukken. Ouderen die al wat wijzer zijn, gaan er toch wat voorzichtiger mee om."

Stil zitten

Eén van die oudere werknemers bij Cobelfret, is de 69-jarige Chris Budding uit Vlissingen. "Stilzitten is niets voor mij. Ik vind het leuk om dit werk te doen, en heb leuke collega's. En ook al heb ik het voor mijn pensioen niet nodig; het geld is mooi meegenomen."

Cobelfret in Vlissingen-Oost heet eigenlijk helemaal geen Cobelfret, benadrukt de directie van de autovervoerder. Het bedrijf het officieel C-ro, dat ook nog in het Engels moet worden uitgesproken. Maar de goederentreinen en de schepen die de auto's afvoeren, zijn van zusterbedrijf Cobelfret. Door die zichtbare logo's op de treinen en boten, denken Zeeuwen dat het bedrijf in Vlissingen-Oost ook Cobelfret heet. "Dat is zo ingeburgerd; we laten het maar zo", zegt een woordvoerder van de directie.

Werknemers Cobelfret in de haven van Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

Volgens directeur Las is het werk bij Cobelfret prima te doen voor ouderen. "Iemand van 60 of 70, die nog actief en fit is en in zijn eigen auto rondrijdt, kan dat hier ook doen." Veel werk bij Cobelfret gebeurt via uitzendbureau's. De autovervoerder zag de laatste tijd veel mensen vertrekken die nu door de aantrekkende economie ergens anders een vaste baan kunnen krijgen.

Geen simpel werk

Omdat je voor dat autorijden geen diploma's nodig hebt (behalve een rijbewijs) en het dus om ongeschoold werk gaat, staat het werken bij Cobelfret niet bij iedere Zeeuw in hoog aanzien. Maar het is zeker geen simpel werk, integendeel, zegt locatiemanager Vincent Poppe. "Als je aan boord van de schepen of de treinen komt, komt er meer stuurmanskunst bij kijken en is het niet zo eenvoudig."