Ruim 1,1 miljoen voor muziekonderwijs op Zeeuwse basisscholen

orkestklas o.b.s. Casembroot in actie (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie is de regeling een succes. "Deze regeling heeft ons laten zien hoeveel enthousiasme en motivatie er leeft voor muziek bij scholen in het hele land. We vinden het als landelijk fonds heel mooi dat wij daar, samen met onze partners, aan kunnen bijdragen. Samen met al deze basisscholen en de pabo's zijn we hiermee goed op weg naar meer, beter en structureel muziekonderwijs in heel Nederland", zegt Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

In totaal wordt nu op 80 Zeeuwse basisscholen gesubsidieerd muziekles gegeven. Landelijk krijgen 1659 basisscholen subsidie.