'Ophef over bezoekersaantallen Rescue is niet terecht'

De organisatie van Rescue Vlissingen heeft geen twijfel over het aantal bezoekers dat drie weken geleden naar het hulpverleningsevenement kwam. "Wij houden vast aan onze eigen inschatting, 100.000 bezoekers", vertelt voorzitter Bert Trommelen. De metingen van onderzoeksbureau Bureau RMC, in opdracht van de gemeente, komen uit op 45.000 bezoekers.

Meetpunten op twaalf plekken

De gemeente heeft op twaalf plekken in de stad meetpunten neergezet, waarmee ze kunnen zien hoe mensen door de stad lopen. Dat deden ze niet speciaal voor Rescue Vlissingen. Ze zijn in juli geplaatst en meten drie jaar lang de gegevens van mensen die rondlopen. Als bezoekers van Vlissingen de wifi op hun mobiel aan hebben staan, pikt de meetpaal dat op. Vervolgens registreert het systeem dat iemand langs het punt is gelopen, zonder verdere gegevens op te slaan.

In kaart brengen wat mensen doen

"Met deze metingen hopen we in kaart te kunnen brengen wat mensen doen als ze in de stad zijn", legt wethouder Sem Stroosnijder uit. "Zo weten we bijvoorbeeld dat als we een bankje neerzetten ergens in de stad, dat mensen er ook echt op gaan zitten, omdat we weten dat er veel mensen langskomen."

Rescue Vlissingen in 2018 (foto: Anne-Marie van Iersel)

Volgens Stroosnijder is de ene onderzoeksmethode per definitie niet beter dan de andere. "De cijfers van het onderzoeksbureau zijn wel concreter, maar de manier waarop de organisatie van Rescue het doet laat ook zien dat het elke keer weer drukker wordt op het evenement."

Trots op het evenement

En volgens de gemeente is de discussie over de bezoekersaantallen niet belangrijk. Zij zijn vooral trots op het evenement. "Alle bezoekers waren tevreden", zegt wethouder Sem Stroosnijder. "Het evenement is vrijwel zonder problemen verlopen en we kijken al uit naar de volgende editie."