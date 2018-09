Voetbalvelden Vlissingen langer gesloten

Veel velden liggen er slecht bij (foto: GinoPress BV)

In samenspraak met de voetbalclubs is afgesproken dat de voetbalvelden vanaf 22 september open gaan voor de jeugd onder de 13 jaar, een week later zijn de velden voor iedereen weer geopend. De gemeente Vlissingen houdt nog wel een slag om de arm, want of de nieuwe openingsdatum gehaald kan worden, is afhankelijk van het weer.

Nieuw gras nog niet sterk genoeg

Volgens de gemeente Vlissingen is er in de afgelopen periode veel werk verzet om de velden op tijd in goede conditie te krijgen. Zo zijn de velden opnieuw ingezaaid en bemest, maar is er tijd nodig om het gras te laten groeien en te herstellen. Nu heeft het gras zich nog niet goed geworteld en zijn de velden nog niet sterk genoeg.

Het uitstel is volgens de gemeente nodig om problemen later in het seizoen te voorkomen.