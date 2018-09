Auto's rijden band lek op A58

Rond 16.30 uur reed de bestelbus over de A58 richting Goes toen er in de buurt van het Mallardviaduct een paar pallets uit de aanhanger vielen. Daardoor raakten volgens HV Zeeland zeker vier auto's beschadigd toen ze er over heen reden. Drie auto's moesten worden weg getakeld.

Bij het weg takelen van de auto's botsten nog twee auto's op elkaar, maar daar vielen geen gewonden bij.