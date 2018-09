Zeeuwse druivenpluk gestart in Eede

Druiven bij 't Biezenhof in Eede (foto: Omroep Zeeland)

In tegenstelling tot veel land- tuinbouwers zijn de Zeeuwse wijnboeren wel blij met de lange warme droge periode van deze zomer. Daardoor zijn de druiven mooi gegroeid waar volgens wijnboer Ronald Blomme van 't Biezenhof 'goede wijnen' van kunnen worden gemaakt.

Ondanks het goede jaar worden nog niet alle druiven geoogst in Eede: "De rode en witte druiven moeten nog rijpen en worden over twee weken geplukt", zegt Blomme.

Eerste Zeeuwse druiven geplukt

De wijngaard in Eede is met 1 hectare een kleine wijngaard. De in totaal 200 druivenranken zijn goed voor zo'n 5.000 flessen witte, rode of rosé wijn. De druiven worden door Blomme zelf geperst en de wijn wordt ook op de wijngaard zelf gebotteld.

De andere drie wijngaarden in Zeeland starten volgende week met oogsten van de druiven.

