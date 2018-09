BLØF wint 3FM Award met Zoutelande

De award werd vanavond uitgereikt in de Afas Live in Amsterdam. De laatste keer dat BLØF een 3FM-award won, was in 2011 voor beste band. Met de award van vanavond heeft BLØF zeven 3FM awards op de schoorsteenmantel staan.

Tijdens de uitreiking treed BLØF twee keer op, waaronder een keer met Zoutelande en een keer samen met Ronnie Flex met de nieuwe versie van Omarm me.

Andere nominaties

Andere nominaties in de categorie Beste Nummer waren Lil Craney van Kraantje Pappie, Krantenwijk van Lil Kleine ft. Boef en The Resolution van Nana Adjoa. Het was de enige nominatie voor een Zeeuwse band dit jaar. Racoon won in eerdere jaren in totaal twaalf awards en de Schaal van Rigter voor het meest gedraaide nummer.

3FM Awards voor Zeeuwse artiesten

Uitreiking BLØF Racoon 2006 Beste Band Beste Artiest Pop Beste Single (Love You More) Schaal van Rigter (Love You More) 2007 Beste Band Beste Artiest Pop Beste Album (Umoja) Beste Zanger (Paskal Jakobsen) 2011 Beste Artiest Pop 2012 Beste Artiest Pop Beste Single (No Mercy) Beste Album (Liverpool Rain 2013 Beste Band Beste Artiest Pop Beste Single (Oceaan) 2014 Beste Band Beste Artiest Pop 2015 Beste Artiest Pop 2016 Beste Artiest Pop 2018 Beste Nummer (Zoutelande)