Zeeland wordt wakker: machtige CDA, lekke banden en scheidsrechter legt fluit neer

Goedemorgen. Het is donderdag 6 september. Dit is het nieuws in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland) CDA en de macht Je kunt het de 'machtsverdubbelaar' noemen, het geheime wapen waarover het CDA in Zeeland beschikt. Want bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kreeg deze partij 14 procent van de stemmen, maar nu alle colleges zijn gevormd en de portefeuilles zijn verdeeld, heeft het CDA 29 procent van de macht in handen. Lees ook: Geheim wapen van CDA: de machtsverdubbelaar Laatste wedstrijd Bömer (foto: Omroep Zeeland) Scheidsrechter neemt afscheid Heel zaalvoetballend Walcheren heeft waarschijnlijk te maken gehad met de 80-jarige scheidsrechter Karel Bömer. De arbiter floot gisteren zijn laatste wedstrijd, want het lichaam wil niet meer. Lees ook: Tijd is tijd. Karel Bömer (80) legt de fluit neer Er moesten zeker drie auto's worden weggetakeld (foto: HV Zeeland ) Lekke banden op A58 Op de A58 bij Arnemuiden zijn gistermiddag meerdere auto's beschadigd geraakt, nadat een bestelbus met aanhanger lading was verloren. Lees ook: Auto's rijden banden lek op A58 Hoogaars bij Veere (foto: Tanja van Eenennaam) Weer Het wordt een bewolkte dag en het gaat regenen. In de namiddag klaart het vanaf zee op en breekt de zon nog door. Het wordt vandaag 19 graden. Bekijk de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.