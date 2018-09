Ze zijn vertrokken! Oud-mariniers roeien van Vlissingen naar Rotterdam

De roeiers roeien voor en met buddy's in nood. Om geld in te zamelen voor oud-mariniers die in de problemen zijn geraakt en hulp nodig hebben. Onder de roeiers, stuurmannen en vrijwilligers zitten veteranen die zichtbaar en niet-zichtbaar gewond zijn geraakt tijdens een missie. De Dutch Marines Rowing Challenge, zoals de roeitocht heet, biedt deze oud-mariniers met het sloeproeien afleiding en vertrouwen. Door onder maten te zijn en fysiek te worden uitgedaagd.

Hel van Vlissingen

De roeitocht staat onder de mariniers inmiddels bekend als de 'hel van Vlissingen'. In 2015 was het de bedoeling dat de roeiers vanuit Rotterdam naar Vlissingen zouden roeien, maar de geplande route over de Noordzee kon niet doorgaan vanwege de hoge golven. In plaats daarvan moesten de roeiers over de binnenwateren naar Vlissingen. En die toch was zwaarder dan gedacht.

Vlissingen is niet de enige stop die de oud-mariniers in Zeeland maken. Rond 09.30 uur gaan de roeiers het strand op bij Westkapelle om vervolgens een krans te leggen bij het monument. Daarna gaan de roeiers verder naar Westenschouwen. Waar ze wederom het strand opgaan, maar dan om te overnachten.

Roeien en hardlopen

Vrijdag verlaten de roeiers de provincie en is er een tussenstop gepland op het Haringvliet. Zaterdagochtend roeien ze de laatste etappe en worden ze rond 15.00 uur in hartje Rotterdam opgewacht, waar ze het marinefregat de Zr. Ms. Evertsen langsroeien en groeten.

Behalve geroeid wordt er ook gerend. Hardloper Steven Schless legt de afstand van 132 kilometer tussen Vlissingen en Rotterdam rennend langs de kust af en hoopt op dezelfde tijd als de roeiers in Rotterdam aan te komen.