Gewonde bij steekpartij in Vlissingen, politie houdt verdachte aan

Bij de steekpartij is het slachtoffer in de arm gestoken. Beide Vlissingers wonen in hetzelfde appartementencomplex. Het slachtoffer is met een ambulance afgevoerd. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is.

Een deel van de avond en nacht is een gebied in de buurt van de Hendrikstraat met linten afgezet voor politie-onderzoek. Bij dat onderzoek is ook een politiehond ingezet.

Ook hondengeleiders werden opgeroepen. De politiehonden hoefden niet in actie te komen (foto: HV Zeeland)

De politie vermoedt dat er bij het incident drugs of alcohol in het spel is geweest. Verdachte en dader wilden niet meewerken aan een test.