Zeeland onderaan landelijke moordlijst

In Zeeland zijn in de periode 2013-2017 dertien moorden gepleegd. Daarmee staat de provincie op de laatste plaats van de landelijke lijst. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de dertien moorden in Zeeland ging het in elf gevallen om een man. Twee vrouwen werden slachtoffer van moord.

(foto: ANP) Relatief gezien doet Zeeland het iets minder goed. Per 100.000 inwoners is het moordcijfer 0,7. Groningen en Drenthe doen het met 0,6 slachtoffers van moord op de 100.000 inwoners iets beter, maar Gelderland staat met 0,4 helemaal onderaan de relatieve lijst. In de periode 2013-2017 werden in Nederland in totaal 677 moorden gepleegd. De meeste slachtoffers hiervan waren man, namelijk 465. Noord-Holland staat met 161 moorden bovenaan de lijst. Vorig jaar kwamen in Nederland 158 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er vijftig meer dan het jaar ervoor. Aantal slachtoffers per provincie Provincie Totaal Per 100.000 inwoners Noord-Holland 161 1,2 Zuid-Holland 154 0,9 Noord-Brabant 104 0,8 Limburg 46 0,8 Utrecht 45 0,7 Gelderland 39 0,4 Overijssel 39 0,7 Friesland 26 0,8 Groningen 18 0,6 Flevoland 17 0,8 Drenthe 15 0,6 Zeeland 13 0,7