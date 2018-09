Nothing But Thieves eerste naam voor Vestrock 2019

Nothing But Thieves op Pinkpop 2018 (foto: ANP)

Nothing But Thieves brak vorig jaar zomer definitief door. De band bracht het tweede album Broken Machine uit met singles als Amsterdam en Sorry. Dat laatste nummer haalde de 29e plek in de Nederlandse Top 40. Nothing But Thieves stond vorig jaar op festivals als Lowlands, Rock Werchter en Glastonbury. Dit jaar was de band te zien op Pinkpop.

Vestrock is volgend jaar op 31 mei en 1 en 2 juni. Het festival in Hulst wordt voor de tiende keer gehouden. Op 1 oktober start Vestrock met de verkoop van early bird kaarten.