Onbekende verhalen over Jan Raas, Rico Verhoeven en Danny Blind straks voor iedereen te lezen

Jan Raas is een van de sporters waarover De Jonge heeft geschreven (foto: ANP)

In Van Raas tot Rico staan interviews met of over Jan Raas, Jo de Roo, Keetie van Oosten-Hage, Danny Blind, Frans de Munck, Jan Poortvliet, Els Vader, Marjan Olyslager, Lesley Kerkhove, Diana van Gelderen, Ron de Jonge, Elisabeth Willeboordse, Jean-Paul de Bruijn, Hans Peter Minderhoud, Beb & Derk Thijs en Rico Verhoeven.

Van Raas tot Rico is van 31 oktober tot en met 11 november gratis te verkrijgen bij aankoop van 15 euro aan boeken in een Zeeuwse boekhandel. Het Zeeuwse boekenweekgeschenk is dit jaar twee keer zo dik als gebruikelijk.