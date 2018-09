'Ophogen van grond in Perkpolder niet meer nodig'

Plannen met de westelijke Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Op basis van het Besluit bodemkwaliteit heeft de gemeente Hulst alsnog de conclusie getrokken dat een ophoging van de Westelijke Perkpolder met zogenaamde grond van industriële klasse 1 niet haalbaar is. Bij omwonenden was veel ongerustheid over het gebruik van deze 'vervuilde grond'.

Plan kan door gaan

Volgens de gemeente en de ontwikkelaar van het project (Hulst aan Zee BV) zijn de plannen voor het gebied ook mogelijk zonder die grootschalige ophoging.

Plan Perkpolder Door de komst van de Westerscheldetunnel werd de veerdienst Kruiningen-Perkpolder opgeheven. Dat betekende dat het een stuk rustiger werd in het gebied. Om dat te compenseren werd Plan Perkpolder opgezet. In het gebied rond het voormalige veerplein in Perkpolder zou stevig worden geïnvesteerd in woningen, recreatie en natuur. Zo is het de bedoeling dat er onder meer 250 woningen komen, een luxe hotel en en golfcentrum. Ook staat er een jachthaven gepland die ruimte biedt aan 350 tot 500 boten.

De komende periode gebruiken de gemeente en projectontwikkelaar om te kijken naar alternatieven. Het is vervolgens de bedoeling om in 2020 daadwerkelijk te gaan bouwen.

