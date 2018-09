Dit is de naam van de nieuwe spoortunnel die in Goes komt

Artist Impression spoortunnel Goes (foto: Omroep Zeeland )

Twee weken geleden is begonnen met de aanleg van de spoortunnel aan de Van Hertumweg en de werkzaamheden vorderen gestaag. Wethouder Loes Meeuwisse: "Ik heb er vanmorgen nog een werkbezoek gebracht met gedeputeerde Harry van der Maas en als je nu op het perron staat zie je dat men al enorm is opgeschoten."

Wethouder Loes Meeuwisse over nieuwe spoorwegtunnel

De tunnel wordt genoemd naar een gebied in de buurt dat 'Ter Welle' heette. Die naam stamt uit al uit de Middeleeuwen toen er ten zuiden van Goes natte gebieden - wellen - waren.

Tunnel in 2020 klaar

De zomer is gebruikt om de bouw voor te bereiden, zand te verplaatsen en kabels te verleggen. De komende maanden zal er worden geheid. In maart 2020 moet de tunnel klaar zijn. De wethouder hoopt dat het budget niet wordt overschreden: "Op dit moment voel ik me heel comfortabel, want we hebben een aanbesteding gehad en de aannemer werkt voor een vaste prijs. Natuurlijk zouden er tegenvallers kunnen komen, maar daar gaan we niet van uit."

Geïnteresseerden kunnen iedere woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur komen kijken in het informatiecentrum. Dat is gevestigd in het oude gebouw van het Hoornbeeckcollege.