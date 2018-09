Peter Lubbers mag gemeente niet meer bellen en 'dat is kinderachtig'

Raadszaal van de gemeente Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet de eerste keer dat Lubbers een belverbod heeft opgelegd gekregen. Vier jaar geleden was dat ook al het geval. Renée Nijssen, dochter van Lubbers, voert nu het woord namens haar vader. Zij noemt het besluit 'kinderachtig'. "Mijn vader belt echt niet zomaar. Het gaat bijvoorbeeld over gras langs de kant van de weg dat te hoog staat of kuilen in het fietspad. Of over gevaarlijk geparkeerde auto's."

Vier keer per dag te veel?

Lubbers is eigenaar van landgoed Watergat bij Renesse en heeft in die hoedanigheid ook veel contact met de gemeente, zegt zijn dochter. "Waar ligt de grens? Als Omroep Zeeland vier keer per dag belt, krijgen jullie dan ook een belverbod?" Nijssen heeft geen idee hoe vaak haar vader belt naar de gemeente, maar "ze weet wel dat hij nooit voor niets belt.

Over hoe nu verder is zij stellig. "Volgende week woensdag is er een gesprek met de fractievoorzitters en daar zal wel wat uitkomen. Want dit klopt natuurlijk niet."