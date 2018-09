Tweede bedrijfsongeval in korte tijd bij Amels in Vlissingen

Bij het ongeval is een man gewond geraakt (foto: HV Zeeland )

Volgens getuigen is het slachtoffer van vanmiddag ook van een bouwsteiger gevallen. Getuigen schatten in dat hij van vijf meter hoog naar beneden is gevallen. Op het moment van het ongeluk stond hij volgens getuigen op de heupleuning van de steiger. Zijn collega waarmee hij aan het werk was, zou zijn flauwgevallen toen hij het slachtoffer zag liggen.

Beide mannen zijn Grieks en zijn vader en zoon. Wie van de twee gewond is geraakt is niet bekend. De arbeidsinspectie start een onderzoek naar het ongeval.Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook was er een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek achteraf niet nodig.