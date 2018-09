'Huizen bouwen moet he-le-maal anders'

Kameleonwoning (foto: Rothuizen, Fraanje, BG Peters, Van de Velde, Jan van Beekhuizen)

"De bewoner wordt nu gewoon vergeten, ik vind dat mensen recht hebben op invloed op hun eigen woning." Van Beekhuizen was jarenlang directeur van woningbouwcorporatie L'Escaut, dus hij kent de woningmarkt goed. Maar het moet anders: "We zijn groot geworden in een bepaalde systematiek, en daar kunnen we moeilijk uitkomen. Dus nu ik met iets nieuws kwam, snapten mensen helemaal niet wat ik zei!"

Het was voor hem dan ook lastig om anderen enthousiast te krijgen voor zijn plannen. Toch heeft hij nu een clubje om zich heen weten te verzamelen van partijen om hem te helpen dit plan te verwezenlijken. Bouwgroep Peters, aannemingsbedrijf Fraanje, Van de Velde Installatiegroep en architectenbureau Rothuizen Partners hebben zich bij hem aangesloten

Zonder veel gedoe anders indelen

Het idee van de kameleonwoning is dat een huis op elk gewenst moment kan worden aangepast. Bij gezinsuitbreiding of juist bij ouderen die langer thuis moeten blijven wonen, is het de bedoeling dat het huis zonder veel gedoe anders kan worden ingedeeld. Nu zitten leidingen vaak in de muren weggewerkt en kun je een muur niet weghalen zonder dat de leidingen bloot komen te liggen. Volgens Van Beekhuizen kunnen leidingen net zo makkelijk in de plinten worden verwerkt, waardoor muren flexibeler kunnen worden verplaatst.

Binnenkort eerste woningen

Het gaat nu nog om plannen, maar gesprekken voert Van Beekhuizen inmiddels al volop. Woningbouwcorporatie R&B Wonen in Borsele is enthousiast en de twee hebben volgende week een tweede gesprek. Van Beekhuizen hoopt vooral dat hij op korte termijn mag beginnen met een proef van 4 à 5 woningen. "Dan kunnen we mensen ook laten zien hoe het er uitziet".

