CDA pakt de macht in het gemeentebestuur

Wethouder Daniël Joppe is de nieuwe wethouder voor het CDA in het gemeentehuis van Zierikzee. Het is zijn eerste baan als wethouder en hij heeft meteen een stevige portefeuille: toerisme en recreatie, economische zaken, financiën en belastingen. Zelf vindt hij dat de posten gelijkwaardig zijn verdeeld. "We hebben een mooie verdeling van alle portefeuilles gemaakt met alle drie de wethouders."

We zijn een team

In de gemeente Noord-Beveland treedt de kersverse wethouder Pim Schenkelaars van de lokale partij Noord-Bevelands-Belang ook voor het eerst aan. Hij heeft geen zware portefeuilles, zoals zijn Schouwse collega. Geen financiën of ruimtelijke ordening, maar: cultuur, monumenten, verkeer, aquacultuur, archeologie en plattelandsvernieuwing. Toch vindt hij niet dat hij is onderbedeeld. "Alle posten raken aan elkaar. Wij opereren als een team."

Ook wethouder Jacqueline van Burg van Leefbaar Schouwen-Duiveland vindt haar portefeuille (ruimtelijke ordening, dorpsraden, landbouw, cultuur en monumenten) niet minder belangrijk: "Daar denken wij anders over. Iedere post is even belangrijk."

Daniël Joppe (CDA) wethouder op Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

De lokale partijen deden het goed met de verkiezingen. Ze zijn met 79 raadszetels in heel Zeeland de grootste partij. De VVD haalde, met een kleine winst, 36 zetels. Het CDA verloor licht en heeft 43 zetels. Toch hebben de gevestigde partijen CDA en VVD de meeste belangrijke wethoudersposten.

Ervaren wethouders

Een verklaring voor de scheve verhoudingen is de bestuurservaring in het CDA en de VVD. Veel wethouders bleven na de verkiezingen zitten, in veel gemeenten waren de wethouders van de lokale partijen nieuwkomers. Wethouder Anja Slenter (CDA) van Noord-Beveland kan zich daarin vinden. "We hebben in onderling overleg gekeken, waar iedereen zich goed bij voelt."

Collega Pim Schenkelaars van Noord-Bevelands Belang vult aan: "Ik put wel uit hun ervaring', zegt hij over zijn collega-wethouders, "Ook al heb ik ervaring vanuit mijn raadsperiode, het is toch anders, zeker de eerste keer, als je aan de andere kant van de tafel zit."

Pim Schenkelaars (Noord-Bevelands Belang) wethouder op Noord-Beveland (foto: Omroep Zeeland)

Wat ook meespeelt is de gestroomlijnde organisatie van partijen als het CDA. Wie lid wordt, kan cursussen volgen, raadsleden krijgen opleidingen en hebben regelmatig vergaderingen en ontmoetingen met CDA-raadsleden uit andere gemeenten in Zeeland en wethouders hebben nauwe contacten met elkaar, met provinciebestuurders en Kamerleden in Den Haag. Zo vallen raadsleden en wethouders in een warm bad van support, advies en kennisoverdracht. Lokale partijen zien zich genoodzaakt om alles op eigen kracht in de praktijk te leren.

