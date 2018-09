Teletekst sport: Meer vrouwenvoetbal

Op pagina 600 staat een overzicht van de nieuwe indeling (foto: Omroep Zeeland)

Op pagina 600 van teletekst is de nieuwe index te bekijken. Daar is onder meer te zien dat de pagina's met karakteristieken zijn verhuisd. De live-tussenstanden van de hoogst spelende Zeeuwse zaterdagclubs (Hoek, Kloetinge en De Meeuwen) zijn op zaterdagmiddag te vinden op pagina 645. De verrichtingen van GOES en VC Vlissingen volg je op pagina 646.

Oefenduels en zaalvoetbal

De pagina met oefenwedstrijden in het Zeeuwse amateurvoetbal is ook veranderd. Die staan nu op pagina 656. De eredivisie zaalvoetbal, waar Groene Ster Vlissingen in speelt, verhuist naar pagina 685.

De pagina's 680 tot en met 683 zijn gereserveerd voor de vrouwenvoetbalcompetities (foto: Omroep Zeeland)

Extra vrouwenvoetbal

Tot dit seizoen waren alleen de resultaten van de vrouwen van IJzendijke te zien op teletekst. Nu het aantal vrouwen dat voetbalt steeds groter wordt, breiden we dit uit. We volgen de 1e klasse A, de 2e klasse B en de 3e klasse C in het zaterdagvoetbal en ook de 2e klasse F op zondag. Dat betekent dat de uitslagen en standen van de eerste damesteams van IJzendijke, Sparta/JVOZ, Hontenisse, DKS'17 (Dames Koewacht STEEN), FC Axel, FC Dauwendaele, MZC'11 en Smerdiek te volgen zijn.

Vrouwenvoetbal op teletekst

seizoen 2018/2019 1e klasse A zaterdag IJzendijke pagina 680 2e klasse B zaterdag Sparta/JVOZ pagina 681 2e klasse F zondag Hontenisse pagina 682 3e klasse C zaterdag FC Axel pagina 683 DKS'17 pagina 683 FC Dauwendaele pagina 683 MZC'11 pagina 683 Smerdiek pagina 683

Website en twitter

De extra aandacht voor het vrouwenvoetbal op teletekst betekent dat de resultaten van de acht clubs ook via twitter en op onze website te zien zijn. Op twitter worden ook dit seizoen weer alle uitslagen gedeeld via het account @omroepzldsport. Op zaterdag en zondag wordt aan het eind van de middag op de website een uitslagenbericht gepubliceerd met daarin alle uitslagen van de competities die we volgen.

