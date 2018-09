Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Binnenvaartschip maakt water in haven Breskens

Een binnenvaartschip heeft vanmorgen in de haven van Breskens water gemaakt. Het schip had door een nog onbekende oorzaak een lek in het voorschip. Met hulp van de brandweer en de KNRM is het schip leeggepompt.

Het lek zat in het voorschip (foto: KNRM Breskens) Omstanders merkten vanmorgen op dat het schip water aan het maken was en gaven dat door aan de KNRM, die even verderop in de haven van Breskens een reddingsstation heeft. Toen de schipper van de KNRM poolshoogte ging nemen, bleek dat het schip zelf niet genoeg pompcapaciteit aan boord had, om het lek boven water te krijgen. Met hulp van de KNRM en brandweer werd het schip leeggepompt (foto: KNRM Breskens) Daarop waarschuwde de schipper de brandweer en de bemanning van de KNRM in Breskens om te helpen. Met pompen van de brandweer en KNRM lukte het wel om het schip leeg te pompen. Nadat het lek boven water was, heeft bergingsbedrijf Multraship uit Terneuzen het werk overgenomen. .