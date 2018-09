Deel dit artikel:













Schouwen-Duiveland krijgt volgend jaar landelijke opening Monumentendag

De gemeente Schouwen-Duiveland is in 2019 gastheer voor de landelijke opening van Open Monumentendag. Dat is vandaag bekendgemaakt in Den Haag.

Zonsopkomst in Zierikzee (foto: Lennaert de Looze) Sinds 1987 wordt elk jaar op de tweede zaterdag van september Open Monumentendag gehouden. De landelijke opening vindt elk jaar in een gemeente op de donderdag vooraf plaats. Fanatische kans Wethouder Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland ziet de opening als "een fantastische kans om het prachtige erfgoed van Schouwen-Duiveland landelijk breed onder de aandacht te brengen". Schouwen-Duiveland telt ruim 1200 rijks- en gemeentelijke monumenten.