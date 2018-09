72-jarige privé-detective stopt met frisse tegenzin

"Op advies van mijn vrouw stop ik, want zat raak je dit werk nooit." Hans Radojewski is een echte speurneus. De laatste jaren hield hij zich bezig met het verzamelen van bewijsmateriaal in verschillende fraudezaken.

Alimentatie- en ziekteverzuimfraude

"Alimentatiefraude bijvoorbeeld. Een man die zich scheel betaalt aan zijn ex, terwijl madam al lang weer met iemand anders samenwoont en zo een dubbel inkomen geniet. Of ziekteverzuimfraude, dat komt heel veel voor. Iemand zit een jaar thuis omdat ie last heeft van zijn rug, maar spit in het weekend wel de hele tuin om."

De 31-jarige Gerrald Mulder wordt ingewerkt als privé-detective door de 72-jarige Hans Radojweski (foto: Omroep Zeeland)

Helemaal gestopt is Hans Radojweski nog niet. Hij werkt de 31-jarige Gerrald Mulder uit Westkapelle in die Recherechebureau Zeeland overneemt. Mulder haalde zijn diploma's om dit werk te mogen doen en liep een tijd stage bij Hans.

Van stuurman naar privé-detective

"Ik heb twaalf jaar als stuurman gevaren, maar was het beu om zoveel van huis te zijn. Ik heb kennissen die dit werk ook doen en zo werd mijn interesse gewekt. Hans heeft me leren observeren, onopvallend mensen te volgen en geduld te hebben."

Een droom die uitkomt

Hoewel voor Gerrald Mulder een droom is uitgekomen, weet hij nog niet of hij net zo lang doorgaat als Hans Radojewski. "Haha, de tijd zal het leren!"