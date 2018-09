Plan Perkpolder: Opluchting en veel vragen na besluit gemeente Hulst

Impressie van Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland )

Vandaag liet het college van B&W aan de gemeenteraad van Hulst weten dat het grootschalig ophogen in het Plan Perkpolder niet meer nodig is. Over de grond die hiervoor gebruikt zou worden, was veel discussie ontstaan. De gemeente Hulst heeft geconcludeerd dat het gebruiken van de grond niet haalbaar is. Voor het ophogen zou grond van industriële klasse 1 worden gebruikt, wat volgens de tegenstanders vervuilde grond is.

Van 'opgetogen' tot 'viel bijna van mijn stoel'

"We zijn blij dat er eindelijk een positief signaal uit de raadszaal is gekomen, maar het had van ons vroeger gemogen", zegt Charles Heiszler van stichting Schone Polder. "We roepen al twee en een half jaar dat het gebruik van deze grond niet is toegestaan. We voelden ons als een roepende in de woestijn."

Van de opgetogen stemming bij stichting Schone Polder is bij de voorstanders van het ophogen geen sprake. "Ik zat in een bespreking toen ik allemaal appjes binnenkreeg met het nieuws", vertelt Tom Willaert van Pro Perkpolder. "Ik viel nog net niet van mijn stoel", omschrijft hij zijn verbazing over het besluit.

'Unieke van het project is weg'

Volgens Willaert is het unieke van het project, een golfbaan waarbij je over de dijk kon kijken, nu weg. Hij is nu vooral benieuwd wat het alternatief is. "De publiekstrekker was de golfbaan op hoogte. Een golfbaan van wereldformaat", zegt hij. "Maar als die publiekstrekker er niet meer komt, maar waar je wel een hotel en wellnesscentrum op laat aansluiten, want alles in het plan haakt op elkaar in, dan vraag ik me af wat het alternatief wordt."

Als je geen gaatjes in je riem erbij wilt prikken om je broek op te houden, dan zakt ie op den duur toch af. " Charles Heiszler

Maar volgens Heiszler is het juist goed dat de golfbaan niet meer door gaat, omdat er volgens hem helemaal geen behoefte is aan een nieuwe golfbaan. Bewijzen kan hij dat echter niet "Maar er is om de een of andere gekke manier ook nooit onderzocht of er wel behoefte was aan een golfbaan."

'Dit is niet meer onderscheidend'

Daar sluit Willaert zich min of meer bij aan "Gewone golfbanen [dus niet opgehoogd, red.] zijn er volop. Dus dit is niet meer onderscheidend." Waar Willaert wel voor vreest is dat Plan Perkpolder een tweede Blauwestad wordt zoals in Groningen. "Waarin je alleen woningen hebt en geen voorzieningen", gaat hij verder. "Het ging al die tijd om het totaalplaatje waarbij de economische impuls ook voor de langere termijn geregeld is. En dat er niet alleen maar vijftien jaar gebouwd wordt aan woningen zonder doel."

Heiszler ziet de toekomst iets zonniger in dan de voorstanders van het oorspronkelijke Plan Perkpolder. Hoewel hij nog geen concrete alternatieven heeft voor de golfbaan, wil hij wel meedenken met de gemeente om alternatieven te bedenken.

'Een iets te grote broek'

De heisa rondom het project had volgens Heiszler tien jaar geleden al verholpen kunnen zijn "Alleen had de gemeente een iets te grote broek aangetrokken. En als je geen gaatjes in je riem erbij wilt prikken om je broek op te houden, dan zakt 'ie op den duur toch af."

