Gemeente wil Zak van Zuid-Beveland bereikbaar houden

(foto: Omroep Zeeland)

Door de veranderingen gebruiken weggebruikers andere routes om op de plaats van bestemming te komen, en dat heeft invloed op de bereikbaarheid van vooral de dorpen Borssele en 's-Heerenhoek.

Met het in kaart brengen van de routes die nu meer worden gebruikt, wil de gemeente beter zicht krijgen op welke aanpassingen er gedaan moeten worden om voornamelijk de Zak van Zuid-Beveland bereikbaar te houden. In het onderzoek werkt Borsele samen met provincie, waterschap, havenschap en de Westerscheldetunnel, omdat deze partijen allemaal een of meerdere wegen beheren in het gebied.

Resultaten eind volgend jaar bekend

Het onderzoek duurt naar verwachting ongeveer anderhalf jaar. Eind volgend jaar willen de partijen hun plan presenteren hoe ze de gemeente Borsele op een snelle en veilige manier bereikbaar willen houden. Het is de bedoeling dat daarna zo snel mogelijk met de uitvoering van de plannen wordt gestart.