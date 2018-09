Met sloopmateriaal nieuw bouwen; Emergis doet het

Houten ligger

De officiële handeling was vanmiddag. Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat en wethouder Derk Alssema van Goes plaatsten een houten ligger op twee betonnen palen. 30-40% van het oude kantoor komt straks terug in de kliniek.

Circulair bouwen is gebaseerd op de circulaire economie. Dat wil zeggen: het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig opnieuw gebruikt kunnen worden.

'Perfect'

Emergis bouwt op deze manier met een achterliggende gedachte. "Wij zijn al een aantal jaar bezig met duurzaamheid en energiebesparing. In 2011 is hier de Odyzeeschool opgeleverd, een energieneutrale school. De kwaliteit van het gebouw, de akoestiek, het klimaat en de uitstraling zijn perfect. Daarom wilden we nu een stap verder gaan en dat kan doordat Rijkswaterstaat het gebouw gedoneerd heeft", zegt Dorine Peters van Emergis.

Eerder waren mannen van een leer-werkbedrijf bezig met het verwerken van de singels van het Rijkswaterstaatkantoor. Dat was de houten bekleding van de gevel. Die houten stukjes zijn bij de bouw van het RWS-kantoor verzaagd uit meerpalen uit Breskens en worden nu ook weer gebruikt als gevelbekleding.

Hans Geerse, collega van Peters is trots op het hergebruik van materialen. "De balken zijn schoongemaakt, de spijkers eruit gehaald, ze zijn opnieuw gebeitst en nu zijn ze hier te zien. En dat allemaal door het harde werken van mensen van het leer-werkbedrijf. Mooi toch?"

Hans Geerse van Emergis is trots op de nieuwe manier van bouwen

Begin bouw nieuwe kliniek Emergis (foto: Omroep Zeeland )

Kleinere kliniek

De kinder- en jeugdkliniek gaat vanwege bezuinigingen terug van 42 bedden naar 24 tot 28 bedden. Op het terrein zit de jeugdzorg nu nog verspreid over vijf locaties op het terrein, die worden nu gecentreerd.

De bouw is naar verwachting begin 2019 klaar.

