Kankerverwekkende chroom-6 verf gebruikt op bruggen provincie

Een paar maanden geleden is de brug over het Arnekanaal getest op de aanwezigheid van chroom-6. Toen de stof werd aangetroffen, is gelijk de Stationsbrug in Middelburg getest. "We hebben toen een uitgebreide analyse laten maken in laboratoria. Daaruit bleek dat op veel plaatsen in de oude verf chroom-6 van de Stationsbrug aanwezig te zijn", zegt projectleider Sybren Stelpstra.

'Pas gevaarlijk als het verstoft'

Volgens Stelpstra is er geen gevaar voor de volksgezondheid. "De brug hoeft niet te worden afgesloten. Chroom-6 is pas gevaarlijk als het verstoft, dus bij werkzaamheden aan de brug door het stralen van de verflaag bijvoorbeeld." Of de brug op 26 september volgens planning de renovatie ingaat is nog onduidelijk. "Na het weekend komt meer duidelijkheid."

Chroom-6 aangetroffen in verf op stationsbrug Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De opleverdatum van 2 februari is zeker niet haalbaar. Het is zelfs onzeker of de Stationsbrug voor de zomer van 2019 terug zal zijn. Ook de kosten voor de renovatie zullen hoger uitvallen zegt Stelpstra. "Dit wordt het grootste project voor de aannemer in Nederland tot nu toe", zegt Stelpstra. "De brug is een groot object van tien meter breed, 55 meter lang en zes meter hoog. Zo'n groot object met Chroom-6 houdende verf is nog niet eerder aangepakt."