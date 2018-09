Vrijwillig de gevangenis in, deze mannen én vrouwen zien dat wel zitten

"Ik keek net even naar wie er binnenkwamen. Het zijn mannen en vrouwen, jonge en oude mensen." Directeur Stefan van den Broek is tevreden met de diversiteit aan geïnteresseerden. "Ik ben heel benieuwd wat het gaat brengen."

Dertien vacatures

De penitentiaire inrichting in Middelburg hield een wervingsavond, omdat er dertien vacatures zijn. Er worden complexbeveiligers, penitentiair inrichtingswerkers, arbeidsmedewerkers en een directiesecretaris gezocht.

De sporthal zat vol geïnteresseerden (foto: Omroep Zeeland)

"Het is echt wat voor mij", vertelt een van de gegadigden voor werk in de gevangenis. "Ik kwam hier vanwege mijn vorige baan ook af en toe en vindt het erg interessant." Een andere kandidaat is het met hem eens. "Ik zou hier vooral op de arbeidsplaats willen werken."

'Bedoeld om te enthousiasmeren'

Toch is het volgens de directeur niet zo dat de sollicitaties meteen kunnen starten. "Vanavond is vooral bedoeld om te enthousiasmeren." Vervolgens moeten een sporttest en een psychologische keuring worden gedaan. Daarna volgt de sollicitatie en een medische keuring. "Je kan niet zomaar aan de slag", zegt Van den Broek.

De aanmeldingen overtroffen alle verwachtingen. Daarom moesten 28 extra medewerkers opgetrommeld worden om toezicht te houden en mensen te begeleiden. Ook was er een parkeerontheffing geregeld, zodat iedereen in de buurt kon parkeren.

Primeur voor Zeeland

De informatieavond is een primeur voor Zeeland, maar is bij andere gevangenissen in Nederland eerder toegepast. Er kwamen nergens zo veel aanmeldingen binnen als bij de wervingsavond voor deze Zeeuwse gevangenis.

