Zeeland wordt wakker: Chroom-6 op bruggen, petitie en onderzoek

Chroom-6 aangetroffen in verf op stationsbrug Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Chroom-6 verf op bruggen

Op een aantal bruggen van de provincie is de kankerverwekkende Chroom-6 verf gebruikt. De verf is gevonden op de Stationsbrug in Middelburg, de Kleverkerksebrug over het Arnekanaal bij Arnemuiden. De provincie weet ook zeker, ondanks dat het nog niet getest is, dat de verf ook is gebruikt op de Draaibrug bij Oost-Souburg.

Vakantiepark in Nieuwvliet-Bad (foto: Omroep Zeeland )

Petitie tegen recreatieparken

Projectontwikkelaars hebben hun vizier gericht op de Zeeuwse delta, nu er aan de kust geen recreatieprojecten meer mogen worden gebouwd. Dat zegt een groep actievoerders van inwoners en maatschappelijke organisaties uit Zeeland. Ze zijn een petitie gestart waarin ze oproepen 'de explosieve groei' van recreatieparken te stoppen en verdere schade aan de Zeeuwse delta te voorkomen.

(foto: Omroep Zeeland)

Onderzoek bereikbaarheid gemeente Borsele

De verbreding van de Sloeweg, nieuwe aansluitingen op de A58 bij Heinkenszand en de aanleg van knooppunt de Drie Klauwen bij Nieuwdorp. Het wegennet in de gemeente Borsele is snel aan het veranderen. De gemeente gaat nu samen met vijf andere partijen onderzoeken wat deze veranderingen voor gevolgen hebben voor het al bestaande wegennet in de gemeente.

De sporthal zat vol geïnteresseerden (foto: Omroep Zeeland)

Werken in de gevangenis is populair

De sporthal van gevangenis Torentijd in Middelburg zat gisteravond stampvol met mensen die er wel zouden willen werken. Op de wervingsavond voor nieuw personeel kwamen bijna tweehonderd mensen af. En dan moesten er zelfs mensen afgewezen worden.

De Westerschelde bij Waarde (foto: Ria Overbeeke)

Weer

De dag begint met wolken en misschien nog met een beetje regen. De regen trekt vrij snel naar het oosten weg. Vanuit het westen klaart het op. Vanmiddag zien we zon en stapelwolken en blijft het droog. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Door aanvoer van frisse lucht vanaf de Noordzee wordt het niet warmer dan 17 graden.