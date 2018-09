Dampende vaten gevonden bij IJzendijke: vermoedelijk synthetisch drugsafval

Er hing een soort mist over de weg. (foto: HV Zeeland)

Toen de brandweer aankwam, hing er een soort mist over de weg. De blusploeg deed verschillende metingen, maar kon volgens HV Zeeland niet vaststellen welke stof er in de vaten zat.

De vaten zijn opgehaald en worden vernietigd. "Wij doen geen verder onderzoek naar wat er precies in zat", legt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage uit. "We moeten keuzes maken en gaan ervan uit dat het om synthetische drugs gaat."

Deze vaten werden gisteravond bij de Mollekotweg bij IJzendijke gevonden. (foto: HV Zeeland)

De politie heeft het onderzoek inmiddels afgesloten. Uytdehage: "We hebben onze bevindingen vastgelegd, bijvoorbeeld wat voor tonnen het zijn, of er bepaalde labels opzaten... Op die manier kunnen we bij een volgende drugsdumping kijken of we zaken aan elkaar kunnen linken."

Drugsdumping bij Sluiskil

Eerder deze week werd er aan de Spuikreekweg bij Sluiskil ook al een drugsdumping aangetroffen. Woensdagmiddag werden iets na 12 uur negen vaten aangetroffen: vijf in de berm, vier in de sloot. De brandweer heeft metingen gedaan, maar vond geen gevaarlijke stoffen. Ook dit onderzoek is afgesloten.