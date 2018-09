'Chroom-6 in bruggen is een landelijk probleem, dit zijn de eerste van velen'

De drie Zeeuwse bruggen met chroom-6 in oude verflagen (foto: Hamelink uit Middelburg, Ria Brasser uit Oost-Souburg en Jan Willem Hajee uit Steinbild)

"Zeeland is de eerste provincie waar dit nu naar buiten komt, maar dit is zeker niet alleen een Zeeuws probleem", aldus Van der Maas. "Want al die bruggen zijn binnenkort of in de nabije toekomst aan de beurt voor periodiek onderhoud, dus is dit het moment waarop je erachter komt of er chroom-6 in de verf zit."

Geen wetgeving

Het probleem is dat er nog geen wetgeving voor ontwikkeld is en er ook nog geen vaste aanpak is voor het verwijderen van de verflaag met chroom-6. "Daar komt nogal wat bij kijken, dat moeten gespecialiseerde bedrijven doen met personeel in speciale pakken. En dat gaat veel geld kosten. Hoeveel weten we nog niet."

Dat er chroom-6 was gevonden in de Stationsbrug in Middelburg wist Van der Maas al enkele weken. Gisteravond zei hij tegen een verslaggever van Omroep Zeeland dat het ook gaat om de Kleverskerksebrug over het Arnekanaal bij Arnemuiden en hoogstwaarschijnlijk ook de draaibrug bij Oost-Souburg.

Een monsterklus

Hoe lang het gaat duren om de bruggen te saneren en hoeveel dit de provincie gaat kosten is niet bekend. Maar het is wel al zeker dat het een monsterklus wordt. "Dit wordt het grootste project voor de aannemer in Nederland tot nu toe", zei projectleider Sybren Stelpstra gisteravond bij de infoavond. "De brug is een groot object van tien meter breed, 55 meter lang en zes meter hoog. Zo'n groot object met chroom-6 in de verf is nog niet eerder aangepakt."

Chroom-6 is een zeer giftige, kankerverwekkende en milieugevaarlijke stof. In 2014 werd duidelijk dat in Nederland verschillende defensiemedewerkers tot het einde van de 20ste eeuw onbeschermd gewerkt hebben met camouflageverf waarin chroomtrioxide verwerkt was. Defensie bood onlangs excuses aan voor de kwestie. Slachtoffers en hun nabestaanden krijgen een schadevergoeding aangeboden die varieert van 5000 tot 40.000 euro. Het RIVM doet nog altijd onderzoek naar hoeveel mensen gezondheidsproblemen hebben ontwikkeld door chroom-6. Ook een bedrijf in Tilburg waar gewerkt werd met verf waar chroom-6 in zat, wordt door het RIVM onderzocht, evenals de dochteronderneming NedTrain van de Nederlandse Spoorwegen, nadat chroom-6 werd ontdekt in oude verflagen op Nederlandse treinen. Gisteren werd bovendien bekend dat verf met daarin chroom-6 in meerdere Nederlandse overheidsgebouwen is gebruikt. Meer informatie vind je op rivm.nl.

Stelpstra benadrukt wel dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, zolang de verf met rust gelaten wordt. "Chroom-6 is pas gevaarlijk als het verstoft, dus bij werkzaamheden aan de brug door het stralen van de verflaag bijvoorbeeld."

