Vrouw (55) overleden na aanrijding bij Oud-Vossemeer

Door onbekende oorzaak raakte de bestuurster van het bestelbusje rond 08.00 uur van de weg. De auto vloog over het fietspad en belandde onderaan de dijk in een sloot. De bestuurster van het bestelbusje is gewond met de ambulance afgevoerd, maar kon na behandeling het ziekenhuis weer verlaten.

Inmiddels is het onderzoek afgerond. Een takelbedrijf startte rond 12.45 uur met de bergingswerkzaamheden.