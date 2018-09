OM probeert No Surrender te verbieden

Politiecontrole bij clubfeest No Surrender in Clinge (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Volgens het OM is No Surrender een motorclub die zichzelf buiten de wet plaatst. Vergelijkbare motorclubs zoals Satudarah en de Bandidos vechten hun verbod momenteel aan in een hoger beroep. Er loopt nog een procedure tegen de Hells Angels.

Historie

No Surrender is in 2013 opgericht door Klaas Otto, die motorclub Satudarah kort daarvoor had verlaten. Tegen Otto is recent een celstraf van tien jaar geëist voor onder meer afpersing, bedreiging, mishandeling en witwassen. Eind volgende maand volgt uitspraak in die zaak. Een ander voormalig No Surrender-kopstuk, Henk Kuipers, zit momenteel ook in de cel.

Rico R.

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft beslist dat Rico R. uit Hulst in vrijheid zijn proces mag afwachten. Dat gebeurt wel onder voorwaarden. Het proces tegen Rico R. en andere kopstukken van No Surrender staat gepland in het voorjaar van 2019. De 41-jarige Rico R. zat sinds 14 februari vast.

