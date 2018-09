Filmfestival heeft Vlissingen op de kaart gezet

Het is de twintigste editie van het filmfestival. Wat heeft het festival de stad gebracht in de afgelopen twintig jaar? We vroegen het aan ondernemers in Vlissingen.

Winkeliers in de binnenstad van Vlissingen profiteren van de extra drukte tijdens het filmfestival. Jacqueline Veenstra van modezaak Steketee in de Lange Zelke versiert haar etalage met posters van Film By the Sea. "De mensen die voor het festival komen lopen automatisch ook door naar de binnenstad". Flemming Bleijenberg van restaurant Solskin op de boulevard is al jaren gastheer voor de vakjury van het festival. Volgens hem geeft het filmfestival internationale bekendheid en meer stijl aan de stad.

Spraakmakend

De twintigste editie van Film by the Sea is in een aantal opzichten al spraakmakend voordat het begonnen is. Zo maakte Leo Hannewijk in juni bij de onthulling van de poster bekend dat dit zijn laatste jaar als artistiek directeur zou worden.

De poster voor de 20e editie van Film by the Sea, gemaakt door Aat Veldhoen. (foto: Film by the Sea)

Die poster zorgde zelf ook voor ophef. Raadslid Lilian Janse van de SGP protesteerde tegen het naaktportret van de schilder en zijn muze - een werk van kunstenaar Aat Veldhoen - omdat Janse de afbeelding respectloos vond ten opzichte van vrouwen.

Het filmfestival opent vanavond met de film Becoming Astrid, een film over het leven van Astrid Lindgren, de kinderboekenschrijfster die onder andere Pippi Langkous creëerde.

Zweden

Tijdens het festival ook veel aandacht voor een andere Zweedse grootheid: Cineast Ingmar Bergman. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Het retrospectief en eerbetoon aan Bergman start met de documentaire A year in a life van filmmaker Jane Magnusson. De eerste vertoning van de documentaire wordt ingeleid door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven op zondag 9 september.

Die dag maakt ook Sofia Loren haar opwachting bij Film by the Sea in Vlissingen.

Sophia Loren (foto: ANP / EPA)

De beroemde Italiaanse actrice is inmiddels 83 en ontvangt de Grand Acting Award. Na de uitreiking is de film Una Giornata Particolare te zien, de klassieker van Ettore Scola met Sophia Loren in de hoofdrol.

Het filmfestival duurt tot en met 17 september