Binnenlandse toeristen laten Zeeland vaak links liggen, ze vinden het hier 'te duur'

Strand van Zoutelande (foto: Ria Brasser)

Aan het begin van de zomer werd er in Nederland nog volop gezocht naar Zeeland, maar als er gekeken wordt naar de daadwerkelijke boekingen blijkt dat veel Nederlandse toeristen onze provincie bij nader inzien toch hebben overgeslagen. De keuze valt volgens puuropreis.nl vaak op Limburg en Gelderland, waar de prijzen in het hoogseizoen veel minder hoog zijn dan in Zeeland.

Onze Oosterburen zoeken en boeken Zeeuws

Een gemiste kans voor de Zeeuwse horecaondernemers zou je zeggen, maar dat valt wel mee. Bij Duitse toeristen liggen het zoekgedrag en boekgedrag namelijk wel op één lijn. Dus onze Oosterburen zoeken en boeken Zeeuws. Bedenk daarbij dat ook onze zuiderburen steeds vaker de weg naar onze provincie weten te vinden en dan kom je alsnog uit op volgeboekte accommodaties.

In Duitsland is Zeeland bij zowel zoek- als boekgedrag de onbetwiste nummer 1. Als we dit vergelijken met bijvoorbeeld de Nederlanders staat Zeeland op nummer 6 van geboekte vakanties in de zomervakantie. Voor Belgen staat Zeeland op nummer 3. De conclusie van puuropreis.nl is dan ook: Zeeland is razend populair.