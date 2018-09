Vlissinger zoekt plek voor 130 kinderwagens

Kinderwagenmuseum Vlissingen zoekt nieuw onderkomen (foto: Omroep Zeeland )

Poppenwagens

Volgens Sleijpen bezoeken elke maand tussen de 4000 en 5000 bezoekers zijn museum. "Veel toeristen hebben kunnen genieten van de collectie. Die is uitgegroeid tot z'n 130 verschillende oude kinderwagens, poppenwagens en artikelen. "

Oude bibliotheek

De Vlissinger is op zoek naar een nieuwe locatie of opslagruimte. "Ik hoop natuurlijk te blijven hier in Vlissingen. Er zijn onderhandelingen met de gemeente om misschien in de oude bibliotheek te gaan zitten. Maar de molen gaat niet zo snel bij gemeente."