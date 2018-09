Laatste bal van Wesley Sneijder is voor Joost uit Arnemuiden

Wesley Sneijder geeft bal aan Joost (foto: KNVB Media)

De band tussen de 23-jarige Joost en Wesley Sneijder gaat terug naar 2010. Tijdens de vakanties van de familie De Nooijer in Italië stond voor Joost één uitstapje vast: een bezoekje aan het trainingscomplex van Inter Milaan, de club waar Sneijder tussen 2009 en 2013 speelde.

Grootste fan

Tijdens zo'n bezoekje werd Joost door de profvoetballer uitgenodigd voor een rondleiding bij de Italiaanse topclub. Daar werd ook de foto geschoten die Joost later op uitvergroot formaat meenam naar enkele wedstrijden van het Nederlands Elftal.

De 34-jarige Wesley Sneijder nam gisteravond in zijn 134e interland afscheid van het Nederlands elftal en van de fans in de Johan Cruijff ArenA. Dat gebeurde in de oefeninterland tegen Peru.

De Arnemuidenaar was met de foto uit 2010 ook te zien in de afscheidsvideo voor Wesley Sneijder. De video werd gisteravond na afloop van de wedstrijd in het stadion afgespeeld, terwijl de familie Sneijder vanaf de middenstip toekeek.

Joost in het afscheidsfilmpje voor Wesley Sneijder (foto: KNVB Media)

Vanwege Joost zijn rol in de video waren hij en zijn vader door de KNVB uitgenodigd voor het bijwonen van de afscheidswedstrijd tegen Peru. Rond 03.00 uur waren ze weer terug in Arnemuiden.

Vanmorgen vroeg stond Joost overigens 'gewoon' weer aan de afwas bij lunchroom Dustoch in Middelburg, met uiteraard de oranje bal in zijn tas als bewijs van een onvergetelijke herinnering aan zijn vriend Wesley.