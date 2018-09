Zeeland heeft de primeur; eerste NK 'Wattmeister' bij Neeltje Jans

Het eerste NK Wattmeister wordt op zaterdag 13 oktober in Zeeland gehouden (foto: www.knwu.nl)

De renner/renster die op zaterdag 13 oktober bij Deltapark Neeltje Jans het hoogste wattage per kilogram wegtrapt, mag zich kronen tot Nederlands kampioen.

Deze vorm van wielrennen wordt steeds populairder. Sinds vorig jaar worden er wedstrijden gereden in de Topcompetitie, waarbij de winnaar een stagecontract bij profploeg Katusha kon verdienen. Kenny Nijssen was de eerste winnaar. Thijs de Lange uit Kattendijke greep net naast de titel.

De renners/rensters rijden 6 minuten lang een wattage van 1,6 watt/kg. Vervolgens komt er iedere 6 minuten 0,4 watt/kg bij. Hierdoor zorgen we ervoor dat de renners evenredig veel wattage toename krijgen, zodat ze allemaal ongeveer een uur op de fiets zitten. De renner/renster die het hoogste wattage per kilo trapt is de eerste Nederlands kampioen Wattmeister. (bron: knwu.nl)