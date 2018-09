Roeiende oud-mariniers noodgedwongen over land; 'De golven waren écht te hoog'

Oud-mariniers roeien op volle zee (foto: Omroep Zeeland)

"Windkracht 6 zorgde voor veel te hoge golven. Het was simpelweg niet verantwoord om door te gaan", zegt oud-marinier en roeier Erik-Jan van Riet. Hij moest dit keer vanwege een schouderblessure verstek laten gaan en treedt op als woordvoerder van de roeiende veteranen.

'Vloek'

"Er lijkt wel een vloek op te rusten", zegt Van Riet. Hij verwijst naar de roeitocht van 2015. Toen roeiden ze naar Vlissingen, maar toen kon de route over zee ook al niet doorgaan vanwege te hoge golven. Toen zijn de veteranen via binnenwateren naar Vlissingen geroeid en dat was een barre tocht. Die roeitocht staat nu bekend als de 'hel van Vlissingen'.

Het besluit om over land naar Stellendam te rijden zorgde wel weer voor het volgende probleem. Want ze hadden daar op die plek op dat moment geen trailers om de sloepen te vervoeren. "Gelukkig hebben we via via al snel eigenaren van trailers in de buurt gevonden die mee wilden werken."

Emotionele lading

Het was voor de roeiers erg belangrijk om op tijd in Stellendam te zijn, want vanaf daar roeien ze door naar Hellevoetsluis en die stop heeft een grote emotionele lading voor de roeiers. Daar brengen ze namelijk een groet aan hun roeimaatje Harry en zijn vrouw. Zij is zelf ook een van de vrijwilligers achter de roeitocht, maar ze is nu terminaal.

"Daarom hebben we alles op alles gezet om daar op tijd te kunnen zijn, om afscheid van haar te kunnen nemen én om te laten zien dat wij ons roeimaatje steunen", zegt Van Riet. "Dat wordt een emotioneel afscheid."

Einddoel

Daarna overnachten de roeiers iets voorbij Hellevoetsluis, om morgen het laatste deel binnendoor af te leggen naar hun einddoel: Rotterdam, waar nu de Wereldhavendagen plaatsvinden. Daar komen ze volgens planning om 15.00 uur aan.

Mariniers zijn vertrokken naar Rotterdam (foto: Omroep Zeeland)

Gisterochtend vroeg vertrokken de oud-mariniers om 05.00 uur vanuit Vlissingen. De roeiers roeien voor en met buddy's in nood. Om geld in te zamelen voor oud-mariniers die in de problemen zijn geraakt en hulp nodig hebben.

Zichtbaar en niet-zichtbaar gewond

Onder de roeiers, stuurmannen en vrijwilligers zitten veteranen die zichtbaar en niet-zichtbaar gewond zijn geraakt tijdens een missie. De Dutch Marines Rowing Challenge, zoals de roeitocht heet, biedt deze oud-mariniers met het sloeproeien afleiding en vertrouwen door onder maten te zijn en fysiek te worden uitgedaagd.

