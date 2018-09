De Nooijer waakt voor euforie bij koploper Hoek

Dennis de Nooijer coacht zijn ploeg in de uitwedstrijd tegen DOVO (foto: Orange Pictures)

Dat betekent dat trainer Dennis de Nooijer (foto) in het centrum van de verdediging weer een beroep kan doen op Kim Van den Bergh, die terugkeert na een schorsing van twee duels. Van den Bergh kreeg een rode kaart in het bekerduel tegen Gemert.

Jelle Klap neemt de plek in van de geschorste rechtsback Fabian Wilson. Wie de plek van Klap op het middenveld inneemt, is nog niet bekend. "Ik heb een aantal opties", aldus De Nooijer. "Maar ik moet er nog eens goed over denken."

Nieuweling Ruben de Jager (overgekomen van de beloften van FC Twente) is op de weg terug na een hamstringblessure. "Misschien komt de wedstrijd nog te vroeg voor hem." Sven Mbikulu is weer fit na een bovenbeenblessure.

De laatste ontmoeting tussen FC Lisse en Hoek dateert van bijna jaar geleden. Beide ploegen speelden op 20 september 2017 tegen elkaar in de eerste ronde van de KNVB Beker. Een wedstrijd die bekend staat als de 'penaltysoap'. Na de reguliere speeltijd en verlenging was de stand 2-2. Arbiter Nagtegaal liet de strafschoppen volgens het ABBA-systeem nemen. Een methode die toen nog niet officieel was. Hoek tekende na verlies succesvol protest aan. In tweede instantie won Hoek wel en bereikte de Zeeuws-Vlaamse ploeg de tweede ronde van het nationale bekertoernooi.

Hoek is na twee duels een van de drie koplopers met de volle buit van zes punten. De Nooijer waakt voor euforie. "Het gaat goed, maar het blijft een zware competitie die nog heel lang duurt (totaal 34 wedstrijden, red). Het zit ons mee tot nu toe, hoewel we tegen Eemdijk vooral de eerste helft echt goed gespeeld hebben."

FC Lisse tegen Hoek begint morgenmiddag om 14.30 uur op sportpark Ter Specke in Lisse.