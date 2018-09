Zingende vrachtwagenchauffeur (71) niet achter de geraniums, maar achter het stuur!

In de sector zijn veel vacatures. Zo gaan er dit jaar, naar schatting, zo'n 8000 chauffeurs met pensioen. En in tegenstelling tot Simon gaan veel chauffeurs ook echt stoppen als ze eenmaal met pensioen zijn. Zelf rijdt Simon voor een uitzendbedrijf. Ook daar zijn er nog veel vacatures. "Ja er is een groot tekort. Ik heb bij verschillende bedrijven gereden en ook bij mijn huidige hebben we een paar duizend chauffeurs tekort!"

Gevolgen voor consument

En dat gaat gevolgen hebben, zegt de branche. Simon deelt die mening. "Denk aan een supermarkt bevoorraden. Als er niet snel nieuwe vrachtwagenchauffeurs worden opgeleid dan gaat de consument daar overlast van ondervinden". Daarom rijdt Simon nog enkele dagen per week om zo zijn bijdrage te kunnen leveren.

Simon Bil in de vrachtwagen (foto: Omroep Zeeland)

Maar natuurlijk ook omdat het leuk is om te doen. "Ja dat is.. hoe moet je dat zeggen.. ze hebben het wel eens over een innerlijk kind. Nou dat innerlijk kind gaat behoorlijk te keer hoor dan!"

Tot zijn rijbewijs verloopt

Voorlopig zit Simon nog gewoon op de weg. In ieder geval tot zijn groot rijbewijs over vier jaar verloopt. "En dan moeten we maar even kijken maar ik denk dat het dan wel klaar is."