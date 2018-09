Grote drugsvondst in Vlissingen: 350 kilo coke tussen de bananen

Douane vindt 350 kilo cocaïne tussen de bananen in de haven van Vlissingen (foto: OM)

De cocaïne zat verstopt in dozen bananen die afkomstig zijn uit Ecuador. Het Openbaar Ministerie, Douane, Zeehavenpolitie en de FIOD onderzoeken de zaak. Tot nu toe is er nog niets bekendgemaakt over eventuele aanhoudingen.

Cocaïne in een doos met bananen in de haven van Vlissingen (foto: OM)

De Zeeuwse havens zijn volgens het Openbaar Ministerie aantrekkelijke plekken om te ondernemen en te werken, maar dat geldt dus ook voor criminele organisaties, die misbruik maken van de goede faciliteiten in de havens. Zo werd ook in 2015 in de Vlissingse haven 280 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen.

