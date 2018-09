Maakster historische kostuums wint Erfgoedprijs Schouwen-Duivenland

Baukje Bijlsma (links) ontvangt de Erfgoedprijs van wethouder Van Burg (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Bijlsma zet zich op verschillende manier in om de geschiedenis van Schouwen-Duivenland hoog te houden. Ze maakt onder andere kostuums, exposities en doet vrijwilligerswerk.

Historische kostuums nagemaakt

Een van haar prestaties is het mede-organiseren van historische exposities in de Dikke Toren, de Noord- en de Zuidhavenpoort in Zierikzee. Voor die exposities heeft ze zelf ook historische kostuums tot in detail nagemaakt.

Bijlsma ontvangt een geldbedrag van 2.500 euro. De burgemeester en wethouders van Schouwen-Duivenland hebben haar van de vijf deelnemers als winnaar aangewezen.

Kanshebbers

Andere kanshebbers waren de eigenaar van twee monumentale panden aan de Schuithaven in Zierikzee, de eigenaren van twee panden aan de Nieuwe Haven in Zierikzee, het oude Dreefgebouw met tegenoverstaande schuur in de Tuin van Renesse bij het transferium en de organisatie achter de Strao.

De prijs werd in 2016 in het leven geroepen ter vervanging van de monumentenprijs. De selectie van vijf kanshebbers wordt gemaakt door een externe commissie, die een voordracht doet aan burgemeester en wethouders.