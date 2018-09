Acht Zeeuwse gemeenten krijgen onvoldoende voor vaststellen WOZ

Huizen staan te koop (foto: Omroep Zeeland)

De kritiek van de Waarderingskamer op de SaBeWa-gemeenten in Zeeland is hard. Het probleem van dit samenwerkingsverband is dat medewerkers vaak niet goed weten hoe het onroerend goed er in het echt uit ziet. Dit staat in het rapport over de gebrekkigheid van de registratie in Hulst, in december 2017:

"Daarnaast voldoet SaBeWa op dit moment niet aan de eis om eens per vijf jaar alle objecten te controleren. ( ) De laatste jaren is vanuit de Waarderingskamer aandacht gevraagd voor het actueel houden van de registratie. Dit heeft nog niet geleid tot het gewenste niveau. Er is inmiddels uitvoering gegeven aan het plan van aan aanpak, echter de voortgang hiervan is 'SaBeWa-breed' nog niet ver gevorderd."

Het gaat bij Sabewa daarom ook fout met het afhandelen van alle bezwaarschiften van huiseigenaren die vinden dat ze tekort worden gedaan bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Dit kreeg SaBeWa al te horen in oktober 2015:

"Doordat de organisatie zich geen eigen beeld vormt van de belangrijkste oorzaken van bezwaarschriften en de reden van honoreringen wordt een belangrijke kans om de kwaliteit van WOZ-proces systematisch te verbeteren onbenut gelaten."

Maar als het gaat om de uitspraken ná een bezwaarschrift, krijgt SaBeWa wel een voldoende. Uit het onderzoek van de Waarderingskamer blijkt dat de medewerkers, als het bezwaarschrift eenmaal in behandeling is, wel vaak voldoende de tijd nemen om ter plaatse het onroerend goed te bekijken. En om alsnog het juiste oordeel te vellen.

Tegen de NOS zegt Sabewa dat de taxaties niet goed lopen. Volgens Sabewa zijn er afspraken met de toezichthouder, de Waarderingskamer, gemaakt en worden er passende maatregelen getroffen.

De Waarderingskamer beoordeelt alle gemeenten met een tot vijf sterren. De acht Zeeuwse gemeenten die niet goed scoren, hebben elk twee sterren gekregen. Schouwen-Duiveland, Veere, Vlissingen, Middelburg en Noord-Beveland kregen vier sterren. Gemeenten die van de toezichthouder twee sterren krijgen, komen onder verscherpt toezicht te staan. Gemeenten met slechts één ster mogen geen gemeentelijke belasting innen.

De Waarderingskamer komt elke twee jaar met de gegevens. In 2016 waren de cijfers hetzelfde in Zeeland, in 2014 scoorden slechts twee gemeenten, Noord-Beveland en Hulst, een onvoldoende. Sabewa verzorgt de gemeente belastingen voor de acht Zeeuwse gemeenten sinds oktober 2014.